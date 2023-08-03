街頭兜搭男子搶金鏈　5內地男女認盜竊罪囚10至14個月

本港早前發生多宗搶金鏈案，女子會在街頭兜搭上了年紀的男子，然後借按摩為名帶他們上樓，期間有同黨從後攬抱事主或按摩下體，期間伺機偷金鍊。5名懷疑與案有關、俱持來往港澳通行證的內地男女，各被控盜竊罪，案件今（3日）在東區裁判法院再提訊。5人認罪，其中4人判囚14個月，1人判囚10個月。

5名被告依次是劉英紅（52歲，女，公司經理）、方明香（52歲，女，農夫）、李雲祥（54歲，男，公司經理）、黃發勝（51歲，男，地盤工）及李紅（52歲，女，退休人士）。其中劉英紅及李雲祥是夫妻，方明香及黃發勝是夫妻。案情指，2023年3月4日，劉英紅在香港仔街頭兜搭一名67歲姓陳男子，開價50港元幫陳按摩，陳感興趣，跟隨劉到香港仔東勝道2號一大廈，上樓期間，方明香突然現身陳身後，搶去他價值港幣2萬港元的金鍊連玉墜，2名被告得手後逃去。

案情續指，2023年4月4日，劉英紅在紅磡對開，兜搭一名89歲姓高男子，開價150港元幫陳按摩。高同意，隨劉往蕪湖街紅湖大廈，到1樓時，方明香現身，從後攬着高30秒，之後劉及方便離開。高發覺其價值港幣3萬港元的金頸鍊不知所終。同日，李紅和一名在逃女子，在馬鞍山對開兜搭一名60歲姓郭男子，同樣開價150港元幫郭按摩。到恒安邨停車場後樓梯後，兩女為郭按摩頸部及下體，期間伺機盜去郭價值2.5萬港元的金頸鍊。執法部門調查期間，發現李雲祥和黃發勝均涉案。最終除李紅被判10個月外，其餘4人均判囚14個月。

案件編號：ESCC785/2023