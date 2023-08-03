政府綜合招聘考試明接受報名　10.7開考

公務員事務局今日(3日)表示，新一輪的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試(學位╱專業程度職系)，明日(4日)起接受報名，截止報名日期為8月17日下午5時，考試暫定於10月7日舉行。當局又公布，今年9月會展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，提醒有意投考人士報考上述考試及測試。

發言人提醒有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績。另為吸納有志服務社會人士加入公務員行列，並讓青年更好地規劃未來事業發展，政府將會擴展投考需學士學位學歷要求公務員職位的資格，至新學年升讀大學3年級(4年制學士學位課程)。因此，此輪考試將開放予持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2023至24學年或2024至25學年畢業的大學生報考。

所有申請人無論過往曾否參加由公務員事務局舉辦或在個別局／部門公務員職位招聘過程中安排的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績，方會獲考慮聘用。《基本法及香港國安法》測試的成績永久有效，如在2022年7月一日以後曾參加過《基本法及香港國安法》測試(學位╱專業程度職系)並獲及格成績，則毋須再一次參加是項考試。

為方便在香港以外地區升學或居住的考生，綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試(學位╱專業程度職系)暫定於2023年12月2日在其他8個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。於香港以外地區舉行的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試在本年的稍後時間接受申請。