3大基層社團會見當局　要求加快發展北都

政府將於10月發表新一份施政報告，多個基層社團團體今日（3日）會見當局，提出多項建議，包括加快北部都會區發展、完善房屋階梯、增撥關愛隊資源等。有議員促請政府加快發展北都，直言如果發展程序「5年未搞掂，一定錯失良機」。

北都項目推出多年，惟一直未有太大進展，新界社團聯會促請政府在新一份施政報告中，加快發展北都，同時向關愛隊增撥資源。聯會會長、議員陳勇坦言發展程序「5年未搞掂，一定錯失良機」，指即使現時發展較以往快，但「市民都嫌佢慢」，因市民期望至少一年「即刻見到成效」，建議政府不要待整個項目完成才推出，形容「上餸邊啲煮好咗，要先攞嚟食住先」，相信有助吸引投資。

除發展北都外，人才和房屋問題，亦為另一關注點，九龍社團聯會要求當局再求放寬人才政策，指香港很多崗位都缺人手，相信開放可以帶動人流。議員楊永杰希望政府，重建房屋階梯重推「夾屋」，同時希望可以推出混合業權，讓供得起樓但未能支付首期的年青人優先上樓。至於港島社團聯會則關注青年問題，期望未來可以有更多年青人能夠參與服務社會。