早餐炒蛋撈曱甴腳食肆指炒燶邊　網民斥「咁寸咀」着廚房「食咗佢」

一日之計在於晨，食到曱甴唔方唔先醒神。有土瓜灣居民表示其家人今早(3日)到區內茶餐廳歎早餐，並在一碟炒蛋中發現一隻疑似曱甴腳「即時無晒胃口」，向食肆反映後卻被廚師反駁「炒蛋炒燶邊」，該居民代親友放上網評理，有網民直言「(餐廳)咁串(寸)咀，call(通報)食環拎去驗lo(囉)」。

該居民在社交平台Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，指家人在早餐時段到涉事茶餐廳用膳，並貼出一張圖片，可見一隻蟑螂腿被炒蛋包裹着，猶如酥炸黃金蟹鉗般露出前爪，居民在文中稱其家人「見到即時無哂胃口，無再食」，但亦無興致與食肆方爭論，故「細細聲」向餐廳表示注意食物安全。

豈料「廚房出黎(嚟)講返話係炒蛋既(嘅)炒燶邊」，發貼居民無奈寫到「OK，師傅既然咁有藝術細胞、咁細心，炒到啲燶邊有小強腳型仲有埋爪嘅，都係值得欣賞嘅」並配以翻白眼表情符號，其後又稱「視覺藝術科拎A」並已着家人下次往別間餐廳用膳。

而一眾網民均為事主抱不平，直言「佢話濃邊，咁咪搵食環佢地(哋)去驗」、「以後吾(唔)X去」，亦有人留言「叫佢(廚師)食左(咗)佢」，不過有網友卻猜測「酥炸黃金蟹鉗」未必為小強腿，「比較似其他昆蟲腳」，但有留言則對情況感害怕「剩返隻腳， 其他部分...」。