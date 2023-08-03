逾7成大坑西新邨租戶符合回遷資格　政府再拒以公屋安置

大坑西新邨重建爭議不斷，對於早前有居民關注組再次向政府提出「一屋換公屋」訴求，房屋局今日(3日)再次重申，該邨屬私人出租屋邨，平民屋宇作爲該邨的承批人，有責任妥善安置受重建計劃影響的現有租戶；並稱合資格的租戶會獲發重建期間的租金及搬遷津貼，並可以在屋邨重建後回遷，強調政府不宜亦不應動用公屋資源安置有關居民。局方續稱，了解到有95%租戶已經回覆確認接受安排下的方案，指反映安排得到普遍租戶認同。

平民屋宇亦發出通告，指已完成全邨1,236個租戶中近98%的回遷資格審核或覆核工作，並已分批向租戶發放結果；而剩餘租戶則屬嚴重違反租約，或「沒有交回」或「交回無效的《住戶資料聲明書》」。根據最新的審核結果顯示，933戶(佔總數77%)屬完全符合或部分符合回遷資格，相較6月初公布回遷安排建議時的676戶，戶數增加接近4成；而餘下23%租戶則因在香港擁有物業、大坑西新邨單位並非其唯一居所等理由而不獲回遷資格。

平民屋宇續指，會容許租戶在收到審核或覆核結果後兩星期內遞交回條，包括有195個租戶的最遲回覆期限為下周一(7日)，另有147個租戶的最遲於8月14日前回覆，並再次呼籲仍未遞交回條的租戶須在其適用期限前交回。平民屋宇又指，因得到租戶的普遍支持，有信心大坑西新邨的租戶可於2024年3月最後搬遷期限前遷出。