政Whats噏：段崇智續缺席明日法案委　管浩鳴倡用特權法傳召

中文大學風波停不了。立法會聽日（4日）將召開《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》法案委員會第三次會議，但根據出席名單，中大校長段崇智繼續缺席，由署理校長陳金樑代為出席。有議員就建議使用特權法調查中大管治問題，逼使段崇智出席法案委員會會議。

法案委員會委員、議員管浩鳴認為可以用呢把「尚方寶劍」，佢提到，中大有好多管治問題，包括早前中大醫院延期還款一事，加上今次重組中大校董會爆出咁大件事，質疑「校長去咗邊」，話發生咁大件事校長需要嚟解劃，可動用《權力及特權法》傳召段崇智出席會議。不過，其實用特權法都唔係咁易，因為第一步需要經立法會大會表決先得，而立法會目前處於休會階段，因此管都預計最快10月，先可以進一步處理特權法事宜。

雖然草案發起人張宇人早前講過，委員會若最快喺10月前完成審議，即可係10月復會後向內會申請重上大會、11月1日三讀通過。但管浩鳴認為，如果段崇智未有就事件解畫，校董會嘅問題未有任何解決，即使喺完成法案委員會後，亦可能要考慮用特權法要求段崇智交代。不過佢依家就未評估成數，話到時可能要各黨派傾下，而自己暫時亦未同政府傾過呢個問題咁話。

身兼教育大學協理副校長，以及委員之一嘅周文港就話，中大有若干位管理層係修例過程極不配合，多次拒絕出席立法會會議之餘，更派下屬不斷造謠生事，完全唔尊重立法會監督公營機構嘅應有角色，而立法會亦應保留使用任何法定權力以捍衛公眾利益嘅權利。被問到擔唔擔心特權法會影響學術自由，周文港就話，中大目前嘅問題唔係學術問題，係長期管理不善問題，唔影響香港原有嘅學術自由。改善了中大嘅管理問題之後，中大嘅學術發展將會得到更好嘅前景。

不過有其他委員就覺得要諗一諗啦。議員黎棟國就認為暫時未有需要，認為特權條例係「尚方寶劍」，唔到最後關頭都唔應該用。佢又指現時條例草案就係為咗處理應該做而未做好嘅管治問題，一旦通過條例之後中大校董會管治就搞番掂。另一議員江玉歡表示，現階般唔方便評論支持抑或反對使用特權法逼使段崇智，認為提出使用特權法嘅議員需要舉出足夠嘅理據，同埋要睇下有冇其他替代方案先喎。