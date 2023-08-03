突擊搜查9間派對房間　檢侵權卡拉OK機拘2男職員

正值暑假，香港海關留意到有派對房間向顧客提供侵權卡拉OK歌曲，經情報分析和深入調查，以及在版權持有人的協助下，今日(3日)採取代號「喜鵲」的執法行動，期間動員近百人，突擊搜查位於觀塘、荔枝角及屯門區的9間派對房間，起出9套懷疑有侵權歌曲的卡拉OK機、一套載有懷疑侵權遊戲的遊戲機套裝和一批影音器材，估計總值逾22萬港元。

根據初步點算，該批卡拉OK機平均每部載有逾3萬首懷疑侵權歌曲，關員同時拘捕2名分別20歲及24歲的男子，他們均為派對房間的員工，涉嫌觸犯《版權條例》。被捕人士現正被扣查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關表示，涉案派對房間均有利用社交平台宣傳業務，他們收取的費用亦包括提供場地內的娛樂設施，例如懷疑有侵權內容的卡拉OK機。就今次案件，海關留意到派對房間負責人的警覺性非常高，遇上顧客查詢時，只會透露派對房間的所屬區域，直至顧客支付全部金額、使用場地當日，才會交代確實位置；另外，涉案派對房間大多以自助方式營運，職員會將派對房間的密碼交予顧客，讓他們自行進出，房間內亦無任何負責人或職員駐場。海關相信，該些派對房間是試圖以此等手法避開執法。

根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬港元及監禁4年。