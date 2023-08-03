30歲港男赴台當詐騙「車手」　喬裝妙齡女提款遭識破落網

隨着疫情過去，本港與各地恢復往來，但就有人藉此到異地「搵食」。本港一名以遊客身份赴台灣的30歲男子，抵達當地後竟成為詐騙集團的「車手」(負責提領及運送贓款的成員)。令人震驚的是，該男喬裝成妙齡女子來避過他人耳目，執法人員發現「她」形迹可疑，上前盤查才發現其為男兒身，並當場識破他的犯案行徑。

據台灣傳媒今日(8月3日)報道，新北市的板橋區執法人員於周一(7月31日)晚間在當地超市發現一名金髮女子行迹可疑，截查後才驚覺其「真身」，並在他身上檢獲8張提款卡及2.36萬元新台幣(約5,810港元)贓款。涉案的黃姓男子遂坦承從事提款車手，透過Telegram通訊軟件與詐騙集團接洽。但經人員調查，發現黃男已是慣犯，在上月初亦曾犯同類案件而被捕。

經審訊，黃男表示自己平時都是女性裝扮，在香港從事美容美甲工作，並非刻意喬裝成女子。他在上月4日凌晨亦同樣以女性裝扮擔任車手，惟遭執法部門警分局查獲，依法移送地檢署裁定下次報道前限制出境。不過黃男不思悔改，貪圖每天4,000港元的酬勞繼續擔任車手，於周一再度被查獲，依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。