大埔居民偶遇迷途鴿子　網民指屬賽鴿籲收留求助

賽鴿命運悽慘，出生數月便被戴上腳環，為「主人」競逐一生。大埔富亨邨今日(3日)出現一隻迷途鴿子，有居民發現其左腳綁有腳帶，思疑為人飼養，於是拍下照片並分享至社交平台，希望代為尋主。不過有網友則猜測該鴿屬於賽鴿，由於自小被馴養而喪失覓食能力，故呼籲該居民先收留並尋求救援。

根據社交平台Facebook群組「大埔 TAI PO」貼文所附圖片，迷途鴿子左腳綁有綠色腳帶，徬徨地在富亨邨內一角踱步張望，如同盼望「主人」前來接走自己，惟身後一個電飯煲內膽盛滿水，卻似在告知牠已遭拋棄。

多名網民留言相信迷途鴿子為賽鴿，並述說其悲慘一生，「賽鴿命運好慘的，佢好有可能其他同伴係(喺)賽(事)中死亡，呢隻走失左(咗)但本身唔識搵食，救得一命得一命，請樓主hold(收留)起先再搵人幫手，謝謝」，又特別提醒「唔好送愛協、漁農處(署)，一定死硬(意指會被人道毀滅)」。

翻查資料，賽鴿即指以鴿子長途飛行速度作賽，在本港1980年代曾盛極一時，至1997年爆發禽流感，政府勒令管制家禽相關行業，令賽鴿在香港大幅減少，惟現時仍有小部分愛好者會將賽鴿帶到內地比賽。隨着時代變遷，本港最後一家鴿舍在2012年因強制收地而需搬遷，惟因新址不容許賣鴿，最終淹沒於觀塘重建中。

據記載，賽鴿最初源自歐洲，其後熱潮席捲全球。由於賽鴿屬人工繁殖，自小便喪失覓食能力，期間更會被餵以藥物增加其飛行能力，一旦出賽大多不會被「主人」領回。民間自發組織的救援平台「香港救援鳩鴿及雀鳥」則呼籲大眾，若有緣遇到疑似走失賽鴿，可為其解開腳鐐枷鎖，毋須尋找其「主人」，讓牠好好過完下半生。