女子領養唐狗仔後家人嫌太嘈棄養街頭　公司獲悉惡行即炒魷

領養狗隻本是給狗狗一個溫暖家庭的善行，估不到有人竟狠心將狗隻遺棄。昨日(3日)「香港動物報」在網上貼文指，今年5月1日「唐不甩家族」義工將一隻兩個月大唐狗B「嘰嘰」交一名女子領養，義工一直有跟進「嘰嘰」的生活狀況，直至6月21日之後，義工便無法收到任何狗隻消息，並嘗試到領養人家門口，卻聽不到狗吠聲，已經心知不妙。

義工相隔近個半月後，即本周三(2日)用另一個電話聯絡領養人，獲知「嘰嘰」已交其家人照顧，義工心感不妥，表明若再沒有「嘰嘰」消息，便會在網上發貼尋狗，結果在翌日(3日)，領養人的家人致電義工，指因為嘰嘰「太嘈」，在一個多月前已將「嘰嘰」放到葵青貨櫃碼頭路迴旋處一停車場，又指當時沒有綁繩。

義工得悉事件後恍如晴天霹靂，既擔心且憤怒，形容此舉等同送狗狗去死，又批評領養人對其隱瞞家人遺棄狗狗，義工指「我們對每一個領養人都講過，如果將來照顧狗狗有任何困難，都可以交回給我們，不要私自處理，但他們沒有這樣做。」，並呼籲若見到「嘰嘰」蹤影，可與「唐不甩家族」聯絡。「嘰嘰」是一隻淺啡色的唐狗仔，特徵是四蹄踏雪，沒有絕育。

消息指，領養人任職一間僱傭公司，其僱主從網上獲悉此事後，狠批她不尊重生命，並對這樣不負責任的行為感到極度反感，決定立即將她解僱。