東方日報A1：土地違規數以百計　生態垂危發展受制

政府處理違規土地發展「歎慢板」，珍貴土地任人破壞，生態垂危！申訴專員趙慧賢宣布展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管。規劃署每年接獲有關違例發展的投訴超過1,500宗，經調查後確認違規的個案有數百宗。本報亦時有踢爆霸官地建屋、或「先破壞後發展」的違規個案，可謂禁之不絕。有環保團體批評，規劃署和地政總署的成功檢控個案極少，要求犯法人士恢復土地原狀的行動粗疏，令土地違例發展問題日益嚴重；有議員建議部門加入創新科技監察土地狀況，防患未然。

規劃署可引用《城市規劃條例》，對發展審批地區內的新界鄉郊地方的違例發展採取執管行動。若有人未經許可在發展審批地區內發展，包括填塘和挖土等作業及改變土地用途，即屬違規。根據申訴專員公署初步查訊顯示，規劃署每年確認有數百宗此類土地違例發展個案，當中部分屬於重複違規個案，部分同時涉及私人和政府土地，甚至涉及自然保育地帶，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。

公署指出，該些違規行為若未能及時糾正，可能窒礙社會發展，甚至破壞生態環境。過去3年，公署亦接獲30宗相關投訴，顯示公眾對此課題有不少關注。有鑑於此，公署決定展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管，包括兩署跟進違例發展個案的權責和協作，以及現行機制對防止違例發展及處理相關投訴是否適切和有效，以便在有需要時向政府提出改善建議。

土地是珍貴的社會資源，但霸地建屋、「先破壞後發展」的違規個案仍「遍地開花」。長春社公共事務經理吳希文批評，規劃署和地政總署的成功檢控個案少之又少，而且一般只會向違法人士發出恢復原狀通知書，要求恢復原狀的土地比例和已破壞土地的比例不成正比，即便土地被破壞後，只會要求恢復小部分地方，恢復方法大多是「叫佢清走啲泥頭同種吓草」，非常粗疏。

而且，公署已非首次進行類似調查，長春社亦曾向公署提交意見，但事後部門改善不明顯，他希望是次調查吸取經驗，徹底解決問題。長春社稍後亦會再向公署提交相關意見。

議員謝偉銓則稱，長期出現此類土地違例發展個案，部門應要利用科技去預防，例如以科技監察土地情況。若有疑似破壞行為時盡早制止，否則在事件發生後，要求違規人士還原，只會令市民感覺部門「歎慢板」。

規劃署及地政總署綜合回覆稱，一直根據相關法規及既定機制對違規發展採取執管行動，兩個部門會全力配合申訴專員的調查，並歡迎公署就有關執管工作提出建議，以提升工作成效。

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