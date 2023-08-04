三隧分流首階段紅隧車流減4%　西隧及東隧增1至3%

隨着政府收回西隧，「三隧分流」方案首階段前日(2日)正式實施。三條過海隧道實施「633」收費方案。運輸署署長羅淑佩今早在電台節目，「633」方案實施後，紅隧車流減少4%，西隧及東隧車流則上升1%至3%。早上繁忙時間經西隧兩度往返港島和九龍，過程不到半小時。

當局會繼續密切監察車流，認為分流比想像中明顯，整體運作亦暢順。惟她重申「633」收費屬過渡期，若的士等不同車種的車流變得規律，會研究縮短燈號等候時間，迎接三隧分流次階段，即「不同時段不同收費」。

至於西隧及東隧亦將陸續實施不停車繳費系統「易通行」，西隧將在下周日(6日)實施，西隧一帶本周六(5日)10時起，分階段實施臨時交通安排。西九龍公路往港島方向的車速限制會由海盈邨開始減速至每小時70公里，而至近奧海城一期及其後路段亦減至每小時50公里。西隧來回方向及往西隧的支路將會在下周日凌晨4時至5時臨時封閉。西隧臨時封閉期間，共有兩條通宵專營巴士路線需要改道行經紅磡海底隧道。

另外，東隧就會於本月27日實行，屆時三隧都實施「易通行」，當局目標是在今年內，實施三隧分時段收費。