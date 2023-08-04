未來5年12.8萬伙公營房屋落成　公屋及綠置居單位佔逾8.2萬

政府今日(4日)公布最新未來五年各類公營房屋預測建屋量，達到128,800個單位；同時亦公布下一個五年，即2028/29至2032/33年度預測落成的公營房屋用地情況，料可提供222.5公頃土地作發展，涉及可興建232,400個單位；其中，近月備受爭議的粉嶺高爾夫球場用地，根據當局的文件顯示，已處於技術研究及規劃階段，並正進行工程可行性研究，預料於2025至26年度可供發展，所涉土地面積為8公頃，供應1.2萬個公營房屋單位。惟據司法機構網頁顯示，香港哥爾夫球會早前提出的司法覆核申請，案件已排期在8月17日聆訊，屆時高院將處理臨時暫緩執行環評程序的申請。

房屋局表示，根據今年6月的預測，房委會及房協於2023/24至2027/28年度五年期的公營房屋總建屋量，預計合共約為128,800個單位，當中包括約82,800個公屋及綠置居單位，以及約45,900個其他資助出售單位；並稱情況與上一季相比，五年期的整體建屋量大致相同，只有個別項目單位數目的修訂。根據最新估算，2024/25年為公屋或綠置居供應「大戶」，可供應約19,000個單位；當中該年度大部份落成項目均位於新界區，單是東涌第99區和第100區，合共佔1萬伙；而同期市區的綠置居項目，只有油塘高宏苑及北區的清濤苑，分別供應2,000及800個單位。

此外，2024/25亦為資助出售單位落成量最多的一年，房委會和房協合共能提供12,700個單位，當中觀塘安達臣道石礦場是的供應量最多，房委會與房協合共6個屋苑將供應6,200個單位。房屋局稱，將會不時檢討及公布最新公營房屋建設計劃情況。