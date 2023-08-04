打擊港島區交通違例　發逾2千張告票拖7車拘2男

執法人員聯同交通督導員昨日(3日)在港島區進行交通日，於區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，人員共拖走7輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及向2輛車輛發出欠妥車輛報告。人員亦發出2,444張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。人員亦利用流動攝錄配合交通執法行動，行動中，人員發現有48輛違例車輛及偵測到42宗車輛超速個案，將會向相關人士作出檢控。另外，人員發出27張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路，在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路及沒有展示有效的車輛牌照。

此外，人員透過自動車牌識別系統，識別出一輛行駛中的電單車的行車證過期，經人員截停及初步調查，該電單車行車證過期2個月。人員遂以涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照車輛」拘捕一名38歲本地男子。人員亦在砵典乍街與干諾道中交界設置路障，隨機抽樣為司機進行酒精呼氣測試，行動中，一名35本地男子未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。兩名被捕男子已獲准保釋候查，須於八月下旬向警方報到。