上坡區設行人連接系統進度慢　議員斥部門間互相推搪缺承擔

東九龍地區人流量龐大，有議員稱區內「山多人口多基層多」，因此相當依賴行人天橋和升降機，惟部門之間互相推搪、工程進展緩慢等問題，導致區內諸多設施尚未規劃，有議員提出12項工程建議，並希望政府可設立「上坡改善工程基金」 專款專項加快推動工程。

議員顏汶羽表示，半山上的居民超過一半出行需要依賴無障礙設施，但設施分散、不連貫，導致行人轉換交通工具時需要走很長的路程，特別對於輪椅使用者、攜帶重物的人、推車或嬰兒車的家長等人士不便利。顏斥政府自2009年起推展上坡地區的扶手電梯連接系統和升降機系統，然而到目前為止，只有10項完成初步擬定走線及概念設計方案，並只有其中的4項完成建造，進度缓慢；又指項目缺乏相關部門承擔，直言「個個都關事即係個個都唔關事」。

針對具體方案，顏提出共12個項目建議。以秀慧樓升降機為例，觀塘區區議員張培剛表示，秀慧樓升降機的位置目前設有扶手電梯、樓梯和輪椅升降台，然而升降台經常出現故障，更曾經在運行中途故障，而相關計劃房屋署和領展做過不少研究，但仍未有最終決定。

計劃亦提議在安泰邨近明泰樓增建扶手電梯系統，政黨社區幹事曾榮輝指，該地雖有升降機，惟繁忙時間的平均等候時間達6分半鐘，建議加設扶手電梯緩解問題。由於多個項目建議設計私人業權，顏汶羽建議政府可以將符合條件的私人業權行人通道納入「特別計劃」之中，與土地業權人進行有效的溝通和協商靈活處理；並以「地區事項統籌工作組」擔當「第一責任人」的角色，推動各部門之間協調一致。