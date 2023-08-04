疫後首個工展會購物節今日開鑼　有商戶以「1蚊1包米」吸客

疫情後首個工展會購物節今日(4日)在亞洲國際博覽館開鑼。場內分為6大主題展區，有逾300個攤位，銷售各式商品及美食。有商戶以限量「1蚊1包米」吸客，亦有檔主提供試食優惠。有參展商表示，開幕第一日早上人流一般，估計今年生意額或差過上屆疫情同期，因暑假大多港人都選擇出外旅遊。有市民則一家大小前來購物，預計消費500港元左右。

「第3屆工展會購物節」今日起一連4日舉行，入場費每人10港元。場內6大展區包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」等。今年亦新增「為食·玩天地」主題區，入場人士可以一邊「掃街」，一邊參與免費攤位遊戲。有商戶提供「1蚊商品」吸客，包括「1蚊米」、「1蚊米粉」等，反應熱烈，開場不足5分鐘已全數售罄。

商務及經濟發展局局長丘應樺在開幕禮上表示，隨着本港旅遊業逐漸復甦，今年上半年有約1,300萬人次訪港，零售業銷貨量按年增長超過兩成，相信配合消費券的幫助，能有效推動本地消費。廠商會會長史立德則認為，對比上年在疫情陰霾下，相信恢復通關後遊客數字會不斷上升，零售業市道會轉好。

不過，有參展商則對今年生意額不太樂觀。售賣懷舊小食的商戶周女士認為今年市道較差，對營業額升幅「希望唔係好大」。她又指暑假較多港人選擇外遊消費，預計今屆生意額或比上年更差，即使有遊客到訪，相信對銷情幫助亦不大。

有市民則一家大小一同到訪，雷女士特意帶同小朋友前來逛街消遣。她認為今早入場人流稍顯稀疏，但場內商戶提供試食可增加購物意欲，預計會消費500至1,000港元左右，但坦言會審慎購物，「真係好鍾意先買」。