初選案首日自辯　鄒家成供稱：民主派目的爭取過半議席

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（4日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的鄒家成首日出庭自辯。鄒形容民主派取過半議席是不可能，猶如神話，但他仍希望透過初選，宣揚香港民族理念。他坦承協調會議中，主動提出改用「會」運用權力否決財案，起初這提議遭主持無視，後來演變成激烈討論。

鄒家成說，他之所以欲參選立會，是想宣揚香港民族理念、爭取五大訴求，以及制衡政府和為人民發聲。他相信能在《基本法》框架下爭取五大訴求，而確立民族地位，則是其從政願景。但他強調，所謂香港民族和香港獨立無關。鄒說，以他理解，爭取過半議席就是民主派初選目的，但這如神話一樣不可能。

鄒稱，正因為難以取得取「35+」，更要選出最多具備抗爭意志的代議士入議會，尋求更大的制衡力量。他希望透過參加初選宣揚政治理念，繼而讓選民選擇。鄒以足球隊作比喻，即使不能湊夠11人，也要選出最強球員。鄒憶述，2020年5月新界東初選協調會議，戴耀廷提出「會積極運用權力，包括否決財案，迫特首回應五大訴求」，戴稱「可投可不投」。鄒當時即提出動議刪除「積極」二字，而用「會」，謂如果政府沒回應五大訴求，「就投否決囉」。惟會議主持人卻敷衍他，他不滿主持方式，會上討論因此變得激烈。會後他有就會上態度向戴耀廷道歉。

案件編號：HCCC 69/2022