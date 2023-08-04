西隧下周日實施「易通行」　明晚10時起分階段實施臨時交通安排

「三隧分流」已於本周三(2日)正式啟動，西隧、紅隧及東隧陸續實施「633」固定收費方案。運輸署今日(4日)提醒市民，西隧將於下周日(6日)清晨5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。同時，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。

為配合實施「易通行」，西隧一帶會由本周六(5日)晚上10時起，分階段實施臨時交通安排。西九龍公路往港島方向的車速限制，會由海盈邨開始減速至時速70公里，而至近奧海城一期及其後路段亦減至時速50公里。

至於西隧來回方向及往西隧的支路，則將會由下周日凌晨4時至5時臨時封閉。期間共有兩條通宵專營巴士路線第N962號線(來往屯門(龍門居)及銅鑼灣(摩頓台))及第N969號線(來往天水圍市中心及銅鑼灣(摩頓台))，需要改道行經紅磡海底隧道。因應改道安排，兩條巴士路線設於西隧收費廣場的巴士站將臨時停用，並於紅隧收費廣場及佐敦道(近柯士甸站)增設臨時巴士站。

運輸署又提到，截至昨日(3日)，當局發出的車輛貼數目約80萬張，佔全港已領牌的車輛約98%，當中約87%的車輛已開立「易通行」戶口。「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道及紅隧平均每日收取約30萬架次的隧道費。