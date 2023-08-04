段崇智因病缺席改革中大會議　議員斥中大管治「比幼稚園不如」

立會今日(4日)續審議《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，中大校長段崇智以病假為由繼續缺席。校董會主席查逸超稱有書面要求其出席，獲回覆稱校長昨日(3日)和今日均請病假。多位議員表示大量海外校友收到要求聯署的郵件，質疑電郵機制被濫用；另有議員關注，議員校董比例及學生選舉校董安排，校董會副主席陳德霖稱希望立會考慮壓縮議員校董席位。

議員梁美芬及鄧飛稱收到要求聯署，梁又收到海外校友意見，指責議員無權提草案重組校董會。梁批評有關人士不熟悉香港憲制就作出攻擊。議員梁子穎質疑中大電郵機制被濫用，甚至非法取得資料將資訊發送給海外校友。查逸超稱校董會沒有討論過電郵事宜，校友的數據庫應是校方才有。

議員管浩鳴質疑校長似乎一路避開，直言中大管治問題駭人聽聞，「連一間幼稚園都不如」。他表示立會不是「洪水猛獸」，只是將過往不清楚的事令公眾知悉。他又關注署立校長機制，質詢下次開會時是否還由署理校長出席。議員梁子穎認為校長逢事就有病，質疑他不再適合擔任中大校長，是否要另聘一位不會經常病的校長。查逸超回應稱只是通知主席將有署任安排，通知時間好密，有時事情發生了才接到通知。

會議進入逐條審議。議員校董維持3席是草案爭議點之一，議員朱國強關注該條例的原意，詢問校方的想法和需求。中大校董會副主席陳德霖表示接受議員做校董，因撥款等事項需由立會把關。但他提出在校董會精簡整體人數的情況下，希望立法會考慮有沒有空間縮減議員校董的席位。草案發起人之一的議員張宇人回應稱「唔少得」，表示改組後的校董會將有很多事要做，是長期工作，其中1名校董會負責中大醫院的財務狀況和運作。他指出以前校董會一年開2次會，一次不到1個鐘，以後不會有這樣的事發生。至於有人爭議評議會和議員校董的比例，他認為是有人抬高自己身價，壓低立法會身價。議員鄧飛亦認為議員校董比例應和其他大學相若，如果減少恐會向社會發放矛盾的訊息。

有議員就草案中提出，在中大研究生和本科生中通過選舉各產生一名代表任校內校董表示關注。管浩鳴認為表達意見和表決權不應該「擺埋一起」，學生當然可以為切身利益提出意見，校方也應該盡量滿足，但學生最大的責任是接受教育，他續指校董會要聽不同的聲音，但要決定時學生和在職校董一起有礙討論，不能夠暢所欲言。查逸超回應表示學生既是重要持份者，亦是即得利益者，認為有些議題與學生沒有直接關係，不需要其幫手做管制，如人事任命、大學財政、教授升遷等不需要學生參與。起草草案之一的議員劉國勳認同學生任校董有利有弊，但可以運用保密協議等手法做好一些。