貧富差距擴闊　低收入無業住户比例25年間飆升至74.1%

貧富懸殊問題未解。為得知本港低收入及中低收入住戶的狀況和問題，立會秘書處運用2021年人口普查數據，與過去25年進行比較，並於今日(4日)發表有關「低收入及中低收入住户特徵」的《研究簡報》。結果指出，低收入住户當中的未無業者比例，於過去25年間由33.8%倍增至2021年的74.1%，共達39.6萬個住户。而無業者比例增，限制了該組別的收入增長，成為本港住户收入差距擴闊的主要因素之一。低收入住户間的收入中位數，由2016年的5,700港元，下跌約17%至2021年的4,700港元，惟其他中收入及高收入住户的收入基本呈向上趨勢。

「低收入住户」即人口普查中收入最低20%的住户。低收入住户組別中無業者的住户比例上升的原因，包括人口高齡化令低收入全長者住户數目增加，由 1996年的8.6萬個倍至2021年的25.3萬個；及非長者的無業住户同期由5萬個增至15.7萬個等。該15.7萬個非長者的無業住户中，達工作年齡而無業的成員共有20萬人，其中40.8%(8.13萬位)為料理家務者和提早退休人士，並且同住家人中未有需要受照顧成員。秘書處認為，深入了解其不投入勞工市場的原因，並協助克服相關障礙，例如改善託兒及其他社區照顧服務，有望改善這些住户的入息，同時為本港釋放一定數量的潛在勞動力。

私人房屋租金在過去十多年持續飆升，在2021年合共有約17萬個低收入和中低收入住户需要租住私人房屋。受私人房屋租金上升的影響，低收入非長者並且有工作的住户中，其租金佔收入比例的中位數於2021年躍升至93.1%，約為1996年及2011年的近四倍及約2.4倍，並且與同收入組別的公屋住户租金佔收入比例的差距愈來愈明顯。中低收入住户的相關中位數也高達42.8%。秘書處指，對租住私人房屋的上述住户而言，住屋開支負擔十分沉重。

政府恒常現金福利開支較25年前明顯上升，2022/2023財政年度達757億港元。長者生活津貼等長者相關恒常現金福利開支總額於22/23財政年度增至373億港元，為1996/1997財政年度的12倍以上。