郵輪「海洋光譜號」疫後首抵埗　鐵定明年再以香港為母港

再有郵輪重返香港，皇家加勒比國際遊輪旗下「海洋光譜號」今日(4日)在疫後首次抵港。香港旅遊發展局表示，郵輪公司已落實將於2024年再次以香港作為母港，又說至目前已有18家郵輪公司安排旗下郵輪在今年內訪港，相信能鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。

載客量超過5,600人、總噸位達到16.8萬噸的郵輪「海洋光譜號」今早約11時駛進啟德郵輪碼頭，旅發局在碼頭舉行歡迎儀式，以生動活潑醒獅及熱鬧鑼鼓表演助興，迎接「海洋光譜號」回歸，並向抵港旅客派發小禮物。該郵輪去年一度因疫情調往新加坡，今次回港會啟動8條途經香港的國際航線，而明年至2025年1月會提供7個以香港為母港的航次，來往越南、日本等。

旅發局指，港府及該局於疫情前後一直積極爭取國際郵輪重臨香港，至目前已有18家郵輪公司確定安排旗下郵輪在今年內訪港，包括名勝世界郵輪、公主郵輪及精鑽遊輪等，提供共166個航次。該局相信，多個航次不但為旅客提供更豐富﹑多元化的郵輪航程和體驗，亦反映香港早已做好準備，迎接更多國際郵輪來港，進一步鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。