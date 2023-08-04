政Whats噏：原任拳賽嘉賓　容海恩：當日有嘢做去唔到

即使安排名人「隻揪」，拳賽都要搞搞綽頭。自媒體網紅霍景耀(霍哥)，將與本地歌手周永恆擂台對決，儘管今次拳賽嘅記者會，下星期一先至舉行，但網民額外關注嘅焦點，除咗拳賽公開招募素人上台激戰90秒之外，仲有就係議員容海恩獲邀出任特別嘉賓！

喺兩個男人格鬥嘅場合，女士擔任特別嘉賓到底係乜嘢安排呢？由於拳擊比賽每打完一個回合，往往會有「舉牌女郎」登上擂台，向觀眾舉牌展示下場比賽回合數，於是有網民憶起2019年反修例法案委員會進行選舉主席期間，容海恩闖入由泛民把持嘅會議室，高舉寫上「這個不是會議」嘅紙牌抗議。由於議會就係不同團體界別嘅角力場，對於容海恩會走上擂台舉牌嘅猜測，都可謂其來有自。另外又由於拳賽會招募素人上台激戰，唔少網民都話想見到容海恩上台同素人對打，又或者同周永恆拳腳較量。

之不過，冀目睹容海恩上擂台嘅一眾網友要失望啦！本身好鍾意打機嘅容海恩，過去喺電競活動結識今次拳賽嘅搞手鍾培生，故獲邀擔任拳賽特別嘉賓。然而答應出席嘅佢，至尋日突然發現當日有會議，唔能夠親自到場，但就會拍片支持拳擊運動。佢話過去都有出席拳賽活動，譬如去年世界泰拳大賽，佢就擔任大會主禮嘉賓。