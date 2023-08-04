政Whats噏：冀政府撥地保留珍藏車　葉劉指訴求難實現

今日喺路面行駛嘅汽車，十年八載之後可能成為珍藏，又或者劏車場嘅廢鐵。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀日前出席北區一項參觀農地嘅活動，期間就遇到老爺車發燒友提出訴求，話希望政府可以撥出土地，成立一所有關珍藏車嘅博物館。儘管葉劉十分欣賞對方嘅熱忱，然而礙於土地問題，實在愛莫能助。

話說當日出席活動嘅人士，當中有從事保留珍藏車相關工作、香港珍藏車協會會員事務部總監劉以維。劉以維指唔少人熱衷古老情懷，希望政府成立一所博物館，讓珍藏車得以傳承、保留時代古物；另有出席者表示燃油車輛將於2035年被淘汰，冀政府撥出土地保留古舊四驅車。葉劉話北區即將進行大規模發展，唔少地方正面臨翻天覆地嘅變化，北部都會區嘅土地主要係留畀推動高增值、高科技、高質量經濟產業，難以撥出大片土地興建博物館或收藏珍藏車之用，指有關嘅夢想恐怕難以實現。

至於葉劉參觀嘅農地係位於古洞坑頭。佢話農地業主象徵式收取一元租金，租予非政府機構營運做公益用途，而僑居香港嘅斯里蘭卡人就經常到此耕種粟米、辣椒及薑等農作物。由於斯里蘭卡人信奉佛教，因此農地有一顆菩提樹，並將有一尊以雲石製成嘅佛像放置喺農地當中。