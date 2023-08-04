公布泳灘水質等級　橋咀塘福等21個被評為良好

環保署今日(4日)公布39個泳灘最新等級評定結果。當中有21個泳灘的水質被評為良好(一級)，19個為一般(二級)，今次並沒有泳灘被評為欠佳(三級)或極差(四級)。其中，比較上周公布的泳灘等級，清水灣第一灣泳灘和貝澳泳灘的等級由二級升為一級。

一級泳灘包括長洲東灣泳灘、石澳泳灘、舂坎角泳灘、 銀線灣泳灘、愉景灣、南灣泳灘、清水灣第一灣泳灘、聖士提反灣泳灘、廈門灣泳灘、赤柱正灘、泳灘、洪聖爺灣泳灘、大埔龍尾泳灘、橋咀泳灘、塘福泳灘、觀音灣泳灘、三星灣泳灘、蘆鬚城泳灘、龜背灣泳灘、貝澳泳灘、上長沙泳灘及淺水灣泳灘。

二級泳灘包括釣魚灣泳灘、黃金泳灘、近水灣泳灘、海美灣泳灘、大浪灣泳灘、加多利灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、麗都灣泳灘、新咖啡灣泳灘、下長沙泳灘、舊咖啡灣泳灘、馬灣東灣泳灘、更生灣泳灘、中灣泳灘、青山灣泳灘、銀礦灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、汀九灣泳灘及深水灣泳灘。

當局根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好(一級)、一般(二級)、欠佳(三級)及極差(四級)。發言人提醒，泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應該避免在風暴或大雨後3天內前往泳灘游泳。