張家朗力挫法國劍手　奪世大運金牌

成都世界大學生運動會今日(4日)舉行男子花劍個人賽。「劍神」張家朗一路過關斬將，於四強刺走蔡俊彥，再於決賽力挫法國劍手Pierre Loisel，勇奪金牌，是港隊今屆世大運第三金。蔡俊彥摘下銅牌，第三次參加世大運終於一嘗獎牌滋味。

港隊派出歷屆最強陣容，包括剛奪得世錦團體銅牌的張家朗和蔡俊彥、東京奧運代表吳諾弘，及克羅地亞衛星賽季軍李逸朗，均順利出線。吳諾弘首圈以一劍撼負，提前畢業。

世界排名第7的張家朗被列為頭號種子，在小組全勝，直入次圈，以15：8、15：5和15：9連挫中華台北、匈牙利和法國劍手，與蔡俊彥會師四強。後者被為二號種子，一樣勢如破竹，在十六強擊敗師弟李逸朗，來到八強面對排名77的意大利劍手Tommaso Martini，由頭帶到尾，以15：12勝出，穩奪獎牌。

蔡俊彥在「香港打吡」主動搶攻，早段打成4：4平手，但張家朗拉開距離，穩守突擊下，逐漸拉開至10：6。蔡俊彥不斷變換節奏，一度追成11：12，惟張家朗技高一籌，以15：12勝出，殺入決賽，迎來法國劍手Pierre Loisel。

張家朗開局落段2：4，換劍後重整節奏，連取5分反超前。Pierre Loisel沉著應對，防守反擊接連得分，重新領先11：8。惟張家朗盡顯「Comeback King」風範，一口氣追成12：12，加上對手犯規，累積兩面黃牌，為港將增添1分，張家朗乘勢而上，終以15：12擊敗對手，奪得港隊今屆世大運第三金，也是男花港隊史上首面世大運金牌。

26歲的張家朗贏過東京奧運金牌、世錦賽銅牌、兩屆亞錦賽金牌，並於2022年登上世界第一，如今再添一面世大運金牌，成為香港首個在世大運封王的男劍手，再一次，寫下歷史。

港隊獎牌一覽

武術：

男子太極劍 許得恩 金牌

男子南拳 劉子龍 銀牌

男子太極拳 許得恩 銅牌

女子槍術 沈曉榆 銅牌

乒乓球：

女子團體賽 銅牌 杜凱琹、蘇慧音、林依諾、吳詠琳、李凱敏

混雙 銅牌 何鈞傑、杜凱琹

劍擊：

女子重劍個人賽 金牌 佘繕妡

男子花劍個人賽 金牌 張家朗

男子花劍個人賽 銅牌 蔡俊彥