大灣區航空提供近百職位搶人才　涵蓋機師維修管理等逾20個範疇

香港國際機場職業博覽會今日起一連三日在會展舉行。

大灣區航空積極拓展航線，同時努力招募人才為市民服務，更參與由香港國際機場與勞工處合辦的「香港國際機場職業博覽會2023」，由今日(4日)起一連3日在香港會議展覽中心舉行，大灣區航空為有志投身航空業的人士，提供合共約100個就業機會，相關職位涵蓋20多個不同範疇。

大灣區航空提供的職位空缺包括機師、機艙服務員、地面服務督導、維修管理支援工程師、管理培訓生等。博覽會舉行期間，大灣區航空的職員會為求職者提供諮詢服務及安排即場面試。其人力資源總經理陳淑芬表示，自去年啟航後一直積極擴展飛行網絡，因此需要不斷擴充機隊及增聘人手，以配合公司的長遠業務發展。

香港特別行政區運輸及物流局局長林世雄、勞工及褔利局局長孫玉菡出席開幕儀式後，由香港機場管理局行政總裁林天福陪同於場內參觀，並前往大灣區航空的攤位，聽取該公司代表介紹招聘及培育人才的計劃及最新概況；大灣區航空於2022年7月啟航，現時提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市的航班服務。