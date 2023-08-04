質疑扣押合憲性　印度裔通緝犯文子星向高院申保護令

印度當局指在港落網的印度裔通緝犯文子星（Ramanjit Singh），涉嫌策劃恐怖活動、協助越獄及多次指使從香港匯款到印度協助劫獄等，要求把他引渡回印度受審。東區裁判法院早前分別裁定文子星面對的多項控罪有表面證供，可引渡他回印度接受審訊。文子星向高院申請人身保護令，質疑現時扣押他的合憲性，要求法官即時釋放他，或將他的案件發還至裁判法院重新考慮需否把他引渡回國。高院法官高浩文今（4日）開庭處理其申請後，押後於14天內作書面裁決。

申請人為文子星，答辯人為懲教署署長及印度政府。東區裁判法院早前已裁定申請人面對的大部份控罪均有表面證供可引渡到印度審訊，不過因仍須處理申請人的酷刑聲請，故他現時仍留港。申請方指案件現時涉及新證據，故法官需要就新證據作考慮。申請方指新證據涉及3名囚犯的證人證詞，講述他們在被印度警方扣押時受到威嚇及虛假指控，印度警方亦逼使他們簽署文件。另外亦有醫生證明，申請人在港被覊押時仍清晰看到他在印度被虐待的痕跡，相信引渡回國後會受到不公平對待甚至虐待。

申請方指裁判官沒有充分考慮所有證據，便使用錯誤方法去分類排除證據，然後裁定有足夠表面證據作出交付拘押命令。申請方認為申請人現時被覊押屬不合理，亦不應把其交予印度政府；答辯方則指，現時所謂的新證供只是申請方證人的一面之詞，而且亦無實際證據顯示申請人回國後確會受到印度政府施虐。答辯方又指，條例訂明裁判官只須考慮涉及的控罪有否表面證據，毋須詳細分析證供，並認為裁判官的裁定並無犯錯。

案件編號：HCAL 1064/2023