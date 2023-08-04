機場職業博覽會今起一連3日假會展 提供6500個航空業職位空缺

香港國際機場職業博覽會今日（4日）起，一連三日於香港會議展覽中心舉行，為有志投身航空業人士提供約6,500個職位空缺，當中大部分毋須大學學歷。機場管理局行政總裁林天福致詞時表示，機場客運量上月底已恢復至疫情前60%水平，料年底將恢復至80%，強調機場再次繁忙，需要大量人手。

香港航空表示，計劃透過博覽會招募約100個職位空缺，包括機艙服務員、工程維修、前線人員及後勤職位等。港航人力資源及行政總監黃諫珍表示，員工薪酬已於今年初獲調整，上調了8%，新入職員工月薪預計可達1.8至1.9萬港元。香港快運航空人力資源總監蘇穎雯則表示，是次博覽會目標招聘300人，涉及13個工種，以前線職位為主；機師等機組人員，全年則預計招聘500人。她說，招聘門檻與以往一樣，強調應徵者如有意投身，其服務態度則十分重要，至於新入職員工的薪酬則會隨市場趨勢調整。

此外，有為各航空公司提供地勤服務的公司表示已申請輸入外勞，正待當局審批。新翔香港有限公司行政總裁陳麗雯表示，因為行業青黃不接，公司人手空缺高達約300人，主要圍繞負責前線職系為主，包括機場工具駕駛主任、升降台操作駕駛主任、停機坪主任等工種，已向當局申請輸入外勞，惟強調仍然會以聘請本地勞工為優先。

剛畢業1年的應徵者邵先生表示，目前正於便利店從事兼職工作，月薪約9,000港元，由於自身有保安牌，故今日目標是尋找機場保安工作或文職等工作。他說，經了解後，機場保安月薪可達1.8萬港元，較自己心目中的合理薪酬多4,000港元，形容為「被人工吸引咗」。