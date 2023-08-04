灣仔火鍋店氣罐爆炸案　醫生指滾油飛濺最危險　或影響傷者視力

灣仔616牛肉火鍋專門店今午(4日)發生氣罐爆炸，令3名食客受傷，包括胸口感到痛楚、手臂疑被氣罐碎片割傷，耳朵不適及頸部受傷。醫學會會董、公立醫院急症室醫生李福基接受東網訪問時表示，雖然暫未能了解患者真實的傷勢情況，惟食客在打邊爐時與爐的距離很近，當爆炸發生時，最危險是滾油飛濺，有機會導致皮膚灼傷，若頭頸位置亦不幸灼傷，例如眼睛及呼吸道，嚴重有機會影響患者視力及出現呼吸困難。

李福基指出，氣爐、氣罐等物件爆炸後，碎片會高速「飛向」食客身上，「碎片是金屬，而且衝力可以好大，傷害力可以猶如子彈、刀片」。若不幸刺穿心臟、肺部，或導致氣胸、內出血；若插中頸部，分分鐘大量出血而致命。他又分享，曾有一名女士在家中抽煙，點燃煙火時，誤燃自己的頭髮及鼻毛，需立即送院治理，當時十分擔心患者會出現氣管灼傷危及生命，需要為患者照氣管鏡確定燒傷程度。

根據機電工程署網站顯示，使用手提卡式石油氣爐前，應確保氣瓶接駁凹位垂直向上，氣源接頭與氣瓶完全配合，接駁後亦應檢查有否異常氣味、聲音等漏氣迹象；並確保在通風良好及遠離易燃物品的地方使用。同時，用家亦須留意煮食器皿不可過大，以免器皿蓋在卡式石油氣瓶箱的上面，亦不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐。