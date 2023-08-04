爆炸卡式石油氣爐未獲批使用　機電署：進口商若違例會被檢控

灣仔616牛肉火鍋專門店今日(4日)發生卡式石油氣瓶爆炸事故，機電工程署已派員到場調查。事發時兩個手提卡式石油氣爐在桌上平排使用，懷疑因使用不當導致卡式石油氣瓶過熱發生爆炸。涉事手提卡式石油氣爐型號為"SENGOKU BDZ-152-MN1"，未獲署方批准而沒有GU標誌。署方會就懷疑違反《氣體安全條例》作出調查及跟進。

根據《氣體安全條例》，由2003年1月起，所有供應和售賣以供在香港使用的住宅式氣體用具(包括手提卡式石油氣爐)必須獲得氣體安全監督（即機電工程署署長）的書面批准。而獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」標誌以作識別。如有證據證明進口商違反相關條例，可能會被檢控。

為確保氣體安全，署方呼籲市民必須購買和使用經機電工程署批准並附有「GU」標誌的卡式石油氣爐。此外，市民在使用卡式石油氣爐時應留意以下要點，不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐；確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠的通風；確保在安裝及卸除卡式石油氣瓶時，遠離火焰及熱源；不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋子，以免導致卡式石油氣瓶過熱。