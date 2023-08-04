西貢鯨魚浮屍大海　網民揭伏屍水域前夜　有大量漁船違規捕魚

西貢布氏鯨上月31日被發現伏屍海面，及後被拖至萬宜水庫西壩解剖調查，初步發現其背部有一個明顯新傷口，料為硬物撞擊所致。鯨魚的死因目前仍是謎，但有社交平台群組日前就揭發鯨屍浮現的水域，前一晚就有大量漁船出沒，懷疑違規開捕魚燈作業，更質疑鯨魚或被漁船所傷。

有關網民昨晚(3日)就在Facebook群組「香港漁船違法使用光燈關注組」發文及分享圖片，指大眾發現鯨魚屍體的前一晚(7月30日)，就拍攝到有大量漁船出現在牛尾灣位置，當晚前址海域更燈火通明，僅憑相片所攝得的燈光計算，相信至少有20艘漁船。有該群組的網民就質疑，鯨魚的新傷口，或死因就與上述漁船有關，關注組成員拍攝到相片和影片，懷疑這些漁船和鯨魚的死有關。

由於該群組一直監察漁船非法用強光的情況，遂拍攝到鯨魚伏屍的前一晚有多艘漁船在上址聚集作業。雖然鯨魚的死因、解剖結果目前尚未有定論，但漁船出現一事就引起關注，有人猜測漁船以燈光吸引大量魚類到水面時，同時引來鯨魚進食魚群，繼而不幸被漁船引擎擊中。