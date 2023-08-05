港府刊憲修路　配合阿公岩村興建公營房屋

港府刊憲建議於筲箕灣進行道路工程，以配合阿公岩村的公營房屋發展項目預期帶來的交通需求。任何人如有反對，必須於今年10月3日前以書面方式送達運輸及物流局局長。

工程包括興建行車道、行人路、美化市容地帶、安全島、行人過路處和車輛進出口通道；永久封閉部分現有行車道，並改建為行人路和安全島；永久封閉部分現有行人路，並改建為行車道、美化市容地帶、安全島、行人過路處和車輛進出口通道；暫時封閉並重建部分現有行車道和行人路；以及進行附屬工程，包括進行工地平整、渠務、水務、公用設施、照明和機電工程，以及安裝相關交通輔助設施和街道裝置。

公眾可於辦公時間到中西區民政諮詢中心、東區民政諮詢中心及港島東區地政處，查閱有關工程的圖則和計劃。有關的憲報公告、計劃、圖則、收地圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網頁。任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面向運輸及物流局局長提出。反對通知書若以郵遞或專人送達，地址為政府總部東翼2樓入口處的運輸及物流局第6號投遞箱。投遞箱的收件時間為星期一至星期五上午8時至晚上7時，公眾假期除外。