中央圖書館今展浙江6茶類技藝習俗　示範宋代點茶技藝

品茶為一門學問。文化交流活動「根與魂──茶和天下．雅集：浙江茶文化生活主題展演」今日(5日)起至本月15日於香港中央圖書館展覽館舉行，介紹浙江6個「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」國家級非物質文化遺產項目及其他級別共40個非遺項目，展演設有傳承人示範宋代點茶技藝。

康樂及文化事務署表示，展出有關茶類包括，西湖龍井製作技藝、婺州舉岩製作技藝、紫筍茶製作技藝、安吉白茶製作技藝、廟會（趕茶場）、徑山茶宴等，其他非遺項目則有藍印花布印染技藝、嵊州竹編、鑄鐵技藝、龍泉青瓷燒製技藝和紫砂燒製技藝等。

多位來自浙江的非遺傳承人親臨展演現場示範，展示嵊州竹編、婺州舉岩茶宋代點茶和普陀山佛茶茶道等技藝。署方又指，市民亦可參加體驗活動如「傳統旗袍製作技藝（美如意）：刺繡」、「傳統戲劇服裝製作技藝（南宮繡）：宋服」、「蕭山過江布：茶染」和「婺州舉岩茶宋代點茶技藝：點茶」等。此外，展演將在下周日(6日)和本月13日下午3時舉行兩場免費講座，分別講解「中國茶與茶健康」和「推陳出新、蔚為大觀」。