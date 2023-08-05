東方日報A1：火鍋店爆氣罐傷人　太高危

昨午616牛肉火鍋專門店灣仔分店，有兩個使用中的卡式石油氣爐，突然發生猛烈爆炸，由於威力強大，氣罐爆裂撕開，爐頭更彈飛落地，一對千禧情侶及一名中年女食客，猝不及防慘被「炸傷」，他們同需送院治理。機電署經初步調查後，相信兩個卡式石油氣爐平排使用不當，導致石油氣罐過熱爆炸，同時揭發涉事爐具沒有「GU」標誌，即未獲署方批准在香港使用，如有證據證明進口商違反相關條例，可能會被檢控。616餐飲集團對是次意外致歉，並即時把使用的卡式石油氣爐產品全線下架，涉事店舖昨日暫停營業，集團會全力配合調查。

現場為謝斐道391至407號新時代中心地下616牛肉火鍋專門店。昨日下午近1時，店內有卡式石油氣爐發生爆炸，由於爆炸威力強大，石油氣罐被炸至撕開，爐頭飛彈地上，火鍋汁液四濺，枱面散布碗碟碎片，一片杯盤狼藉。事故中，一名姓任（23歲）男子與其姓劉（21歲）女友，以及一名姓譚（40歲）女食客，閃避不及俱告受傷。其中任男頸部受傷，劉女胸口痛楚，手臂更疑被氣罐碎片割傷；譚婦則感耳鳴不適，3人需由救護車送往律敦治醫院治理。消防及機電工程署人員到場調查，並檢走有關卡式石油氣爐具檢驗。據悉，涉事的卡式石油氣爐由內地製造。

據涉事卡式石油氣代理商鄧先生表示，公司向火鍋店供應的石油氣牌子為「金寶」，屬內地製造，型號為「BDP-250-H」，由火鍋店直接向其公司購買。事故發生後，火鍋店沒有通知他有關情況。鄧指出，石油氣罐本身有進行過測試，理應安全，罐身亦有安全使用指引，至於出事時是甚麼情況他不得而知。

機電工程署回應事件指出，事發時兩個手提卡式石油氣爐在桌上平排使用，懷疑因使用不當導致卡式石油氣瓶過熱發生爆炸。涉事手提卡式石油氣爐型號為「SENGOKU BDZ-152-MN1」，未獲署方批准而沒有「GU」標誌。署方會就懷疑違反《氣體安全條例》作出調查及跟進。根據《氣體安全條例》，由2003年1月起，所有供應和售賣以供在香港使用的住宅式氣體用具（包括手提卡式石油氣爐）必須獲得氣體安全監督（即機電工程署署長）的書面批准。而獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」標誌以作識別。如有證據證明進口商違反相關條例，可能會被檢控。署方呼籲市民必須購買和使用經機電工程署批准並附有「GU」標誌的卡式石油氣爐。

616餐飲集團發表聲明稱，意外後集團管理層已立即前往醫院探望受傷客人、及對發生之意外深表歉意，所有使用卡式石油氣爐之產品已即時全線下架，集團會全力配合政府部門或執法機構調查意外原因，以確保日後營運、食客及前線員工之安全。涉事分店於昨日暫停營業，集團已立即與保險公司代表緊密跟進責任和賠償事宜，並會加強員工處理突發事情的培訓及檢視現有設施的安全性，防止同類事情再次發生。

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