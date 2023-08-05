流感確診比率接近流感基數　許樹昌籲市民接種疫苗

本港新冠及流感疫情已緩和。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(5日)在電台節目表示，本港近期的流感確診比率為8.6%，漸靠近流感基數9.2%，即使冬季流感已結束，過去疫情3年間，很多市民未曾接觸流感病毒，沒有相關抗體，故夏季也會有流感爆發，建議市民盡快接種流感疫苗。

另外，日前一名感染甲型流感危殆的25月大男嬰，出現兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭後死亡，令今年兒童流感嚴重併發症死亡個案增至4宗。許樹昌指，以上4宗死亡個案均未打針，家長應多加留意，當暑假後學童回校，也應注意個人衞生。至於新冠疫情方面，他提到南韓、新西蘭等地的疫情升溫，港人到該地旅遊時應小心，避免到人多的地方中招。

另外，對於第三代新冠疫苗，他指出外國藥廠正研發針對XBB病毒的單價疫苗，根據目前研究，疫苗抗體效果不錯，料本港最快於2至3個月內可引入疫苗。若屆時社區流行XBB病毒，疫苗配對效果會更好，染疫後現重症及死亡風險減少，更可減慢接種頻率，例如一年才需打一次針。但他提醒，長者及長期病患者等高危人士，不應等到有第三代疫苗才打針，而是及時接種加強針。