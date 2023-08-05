逾6成照顧者冀改善「照護食」質素　專家制指引助改善吞嚥障礙

吞嚥困難會影響不少長者進食。香港大學教育學院吞嚥研究所所長陳文琪今早(5日)於電台節目表示，逾6成照顧者期望改善專門給吞嚥困難長者進食的食物質素。她與團隊合作制定「照護食標準指引」，以國際權威標準為藍本，將「照護食」食物和飲品類別分為9個等級，方便需要進食不同稠度的長者選擇，最終改善長者的飲食問題。

陳引用港大吞嚥研究所早前的調查顯示，約60%安老院舍長者和40%接受日間服務的老人均有不同級別的吞嚥困難，他們通常需進食經特殊處理的食物，例如進食有碎餐、糊餐和添加凝固粉且較稠的飲品，又稱「照護食」。

另外，香港社會服務聯會於2019年進行「照護食的使用現況及需求調查」，發現逾6成照顧者期望改善食物質素，惟不了解相關知識及技巧。近日社聯聯同港大吞嚥研究所和香港中文大學食品研究中心一同制定「照護食標準指引」。陳解釋，「指引」以國際障礙飲食標準（IDDSI）為基礎 ，現時不少發達地區也根據有關標準將「照護食」分為9個級別。0至4級是不同稠度的飲品，0級與一般飲用水受樣稀薄，4級是高度稠，飲品之中最稠的級別。3至7級是反映不同質地的食物，4級的食物的稠度較高，呈糊狀，如此類推。

陳指出，在指引推出後，照顧者明白預備低稠度飲品的方法，合乎長者口味，他們也樂意飲用添加凝固粉的水。陳補充，目前網上有專門製作不同稠度的商店更有涼瓜牛肉，魚香茄子，西檸雞等食物可供選擇，認為研究所可與部分餐廳合作，讓吞嚥困難的長者進食得更加方便。