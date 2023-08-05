唐狗「嘰嘰」慘遭飼主棄養　獲好心家庭收留改名「金仔」

唐狗「嘰嘰」於今年5月獲領養，牠當時只得兩個月大，惟日前有動物團體在網上揭發狗主家人因嫌嘰嘰「太嘈」，竟擅自將嘰嘰棄養，飼主行為引起各界關注，網民更相繼轉發貼文及幫忙尋狗。事隔兩天，義工終於收到好消息！原來嘰嘰有幸已獲好心人士收留，且已經更名為「金仔」，在新家庭過着幸福的生活。

關注唐貓唐狗組織「唐不甩家族」今日(5日)凌晨零時49分在Facebook專頁發文及更新嘰嘰的情況，公布已尋回嘰嘰的好消息，「周旋了一整天，終於聯絡到收留嘰嘰的好心家庭了！嘰嘰現在的名字叫金仔，主人也send(傳送)了好多video(影片)及相片給我，經過我和暫托(託)姐姐反覆對照毛色及花紋，都肯定是同一隻狗，而我們也會約主人和金仔見面！！」義工亦特意感謝網民及傳媒朋友的幫忙。

網民得知尋回金仔的消息後，均紛紛轉發訊息、留言分享喜悅，同時祝福金仔在新家庭能過上好生活，並答謝收留金仔的家庭，「祝福金仔同金仔新主人一家幸福平安」、「一起身睇到好消息，太好啦金仔，新主人好心有好報」、「聽到都開心、放心晒呀」、「好心人一生平安」。而東網亦希望金仔在新家庭下，快高長大、茁壯成長！