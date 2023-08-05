韓世界童軍露營多人中暑英美星退出　港代表團：暫不考慮離營

南韓主辦第25屆世界童軍大露營，但炎熱天氣引致多人中暑，英國、美國和新加坡相繼宣布退出。世界童軍運動組織周五（4日）要求南韓童軍協會考慮提早結束活動的替代方案，並協助參加者回國。主辦方於周六（5日）開會，討論繼續、取消或縮減活動規模。香港童軍總會在社交媒體表示，香港代表團各成員都能在健康及安全的情況下，繼續參與營地活動，現階段不考慮離營，並指管理團隊會持續高度重視及監察營地天氣變化、營地設施的運作及成員健康情況。

大露營周三（2日）起在南韓西部的全羅北道新萬金舉行，原定下周六（12日）結束，約4萬人參與，大部分是14至18歲的童軍。惟截至周五，當地氣溫已高達攝氏34度。派出多達4,000人的英國童軍總會宣布，安排參加者於周六和下周日（6日）到首爾酒店休息，並按計劃於本月13日返回英國。有參加者透露，他們退出活動不單是因為酷熱，更與設施和食物有關，且兒童飲食需求未得滿足。

美國童軍總會宣布，他們下周日將改往營地附近的駐韓美軍基地漢弗萊營。聲明形容提早退出活動是艱難決定，原因是持續極端天氣以及由此導致的營地狀況。世界童軍運動組織周五呼籲南韓政府履行提供額外資源的承諾，並把參加者的健康和安全放在首位。香港代表團管理團隊現階段不考慮離營，然而，管理團隊及大會持續高度重視及監察營地天氣變化、營地設施的運作及成員健康情況。若有需要時，管理團隊將啟動相關的應變措施。