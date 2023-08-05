針對失修樓宇業主執法　專家倡設「樓宇維修局」加強阻嚇性

本港近日有多宗天降石屎意外，舊樓維修及保養問題引起關注。屋宇署曾指，在到期而仍未遵辦通知的2,700幢樓宇中，1,800幢已委聘註冊檢驗人員，而餘下900幢仍未委聘註冊檢驗人員樓宇，署方將陸續發出警告信。測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，舊樓維修問題存在逾10年，惟當局針對失修樓宇業主的執法欠阻嚇性，建議成立負責執法的「樓宇維修局」，勿讓業主誤以為政府會「包底」樓宇維修工作。

何鉅業今早(5日)在電台節目表示，對於失修樓宇業主，現行執法「嚇不到業主」，往往最終僅罰款數千港元，但又要花大量資源及時間處理法律程序，建議當局可以定額罰款方式處理。他續指，政府不能單以一個部門負責跟進舊樓維修，屋宇署的角色是執法，不能直接進行維修工作，故期望成立負責舊樓維修的機構；當局另可以一條街或小區為範圍，容許舊樓間聯合維修，由承建商檢驗及維修高風險的部分。

測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓在同一節目指出，現時重點是以風險為本，解決最高風險的樓宇失修問題，再進行防範工作。他指出，過去曾向政府提出有關中長期措施的建議，惟未被採納，例如建議當局修改法例，售新樓時每呎樓價抽1%成立基金，用作未來的大廈維修；至於現有樓宇，則可成立配對基金，協助進行修葺等工作。

同場的市建局非執行董事、立法會議員鄭泳舜表示，明白多宗石屎剝落意外令市民擔憂，但已參加「樓宇更新大行動」的樓宇中，依然有1,000幢未開始檢查工作，形容情況不理想，加上屋宇署推動執法被動，期望該署可主動檢查。他亦認同單靠屋宇署難以進行執法工作，應設協調機制予屋字署、民政事務署及區議會商討，處理舊樓維修問題。他提到，民間不少專業團體可協助檢驗維修工作，建議當局考慮向以上團體投放資源，協助解決問題。