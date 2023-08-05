港府216億撥款料2025年耗盡　西九稱暫不尋求再注資

由於展覽、保險、運輸費和營運成本增加，香港故宮文化博物館下月尾開始將增加門票價格，成人增10港元，長者和學生等人增加5港元。港府亦曾於2008年向西九文化區管理局注資一筆過216億港元的撥款。西九相關負責人員表示，預料該筆撥款將於2025年3月耗盡，但董事局暫時共識不會尋求港府再注資；未來計劃以借貸、籌款，尋求贊助、興建酒店或住宅及發債等，設法開源節流。

西九文化區指出，財政困難在於錯配，原應文化藝術及商業措施同步發展，惟受疫情影響及地庫興建需時，目前仍是以文化設施居多。管理局續解釋，中、短期的資金流會靠借貸及籌款，長遠會利用好西九的土地資源，與政府商討更改土地用途比例，興建更多酒店或住宅，亦會研究發債，稱當物業發展帶來源源不絕的收入就沒有問題。

外界關心部分政治敏感的藝術品展出的問題，管理局澄清，開幕前所訂的1,500件展品最終全部展出，因此從來沒有涉及政治爭議的展品不能展出，管理局尊重作者制定的想法，重視高質素展品，政治並非考慮因素，強調須保障創作和表達自由。上月M+周日平均的入場人次超過1萬，故宮博物館則有大約7,000人次，已接近頂峰，管理局目前正積極與運輸署商討增加免費接駁西九高鐵站至文化區的交通班次，預計10月會推出新服務。