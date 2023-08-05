九巴「e度嘟」電子支付系統　明起增兩繳付車資選擇　

九巴及龍運巴士今日(5日)宣布，電子支付系統「e度嘟」明日(6日)起，將新增兩種繳付車資選擇，所有路線均接受使用「美國運通信用卡」及「Discover/Diners Club信用卡」支付。連同感應式信用卡、流動支付及二維碼支付，九巴及龍運電子支付系統目前共接受13種電子支付方式，為本港巴士營辦商中最多。

九巴表示，據旅發局資料顯示，今年首半年訪港旅客近1,300萬人次，為便利遊客及配合本港智慧城市的發展，近年積極引入不同種類的電子支付方式。九巴助理商務總監張以行表示，新增的支付方式屬世界通行的信用卡，使用者遍布全球，相信能為商務旅客提供更多選擇，今後將會繼續留意市場發展，發掘更多合作夥伴。

九巴及龍運的全線車隊，目前均設有「e度嘟」電子支付系統，乘客上車時只須於收費器輕拍配備感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃瞄二維碼，即可付款。收費器會預設為成人票價，12歲以下小童及65歲或以上長者，上車時須自行按下收費器右上角的按鈕，或於手機程式選擇合適票價選項，才可享半價優惠；系統同時支援區域性短途分段收費計劃，以及多項轉乘優惠。