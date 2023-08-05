酒牌局縮短音樂節賣酒時間　業界斥影響本港娛樂市道

全球大型戶外潑水音樂派對「S2O 亞洲潑水音樂節」香港站，今日(5日)起一連兩日在中環海濱活動空間舉行，惟活動險些胎死腹中。香港持牌酒吧會所聯會表示，原獲酒牌局批出臨時酒牌的，原訂由下午至晚上12時，但局方突然調整至傍晚6時半，在多方周旋下才獲批延長至晚上9時，但必須另外遵守其他附加條件以確保在場人士安全。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，今、明(6日)兩天在中環海濱舉辦的潑水音樂節，主辦方原申請的賣酒時間為下午1時開始，至晚上12時結束。不過，大會於昨日(4日)卻突然收到酒牌局批出的臨時酒牌後才發現，賣酒時間大減5.5小時，只能維持至傍晚6時半。其後，在多方聯絡及交涉下，經協商後的賣酒時間才獲延長多2.5小時，但須遵守附加條件才能得以放行。

梁透露，所謂的附加條件，主要是要求主辦方禁止持有酒類飲品的人士進入濕身區，即主台附近，原因是執法部門聲稱埸地濕滑，擔心如在酒精影響的情況下，或造成「人踩人」風險。他續指，為應對新附加條件，今明兩日需額外增加人手，相信新增的條件將會影響參與人士的體驗。

他批評，本來是一個晚間的國際活動盛事，但一牽涉到「酒」便隨即被當局「妖魔化」，並立即將它禁止，故認為香港的晚間娛樂市道會這樣差是有原因；又指假若一個已在多國舉辦的國際級活動也遇到這個情況，如不是當局經反映後可以立即再審視，豈不是又造成另一個「國際笑話」。