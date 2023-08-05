翹英教育康怡分店復課　承認拖欠教師薪金並強調結業非董事決定

翹英教育(Brilliant Education)上周六(7月29日)突然在補習中心貼出告示，稱全線結業。多名家長早前已繳付上萬元學費但無法上堂，亦有教職員被拖欠強積金供款。一周後位於康怡廣場的分店今日(5日)突然重開復課，更有全職教師在現場授課，不少家長前來查看情況。有一名自稱獲校方授權的代表表示，中心正盡快安排復課，以確保師生利益，強調關閉學校並非公司董事會決定。

翹英教育於康怡廣場設有分店，今日如常開門營業，有老師返校授課，不少家長到場了解及查詢情況。該名自稱獲公司授權代表的顏先生指，中心將盡快安排復課，以保證師生利益，並強調學校關閉結業不是公司董事會決定，反指是有人張貼出來。他續說，就復課事宜，公司近日透過社交媒體群組與家長或老師溝通無效，形容「講一句就已經被人踢出群組」。

至於學費退款方面，顏指雖然課程延遲了一周，但中心將按照合約繼續提供課程，亦相信可以為學生補課，至於退款與否則取決於實際情況，目前卻難以定論，倘若中心有違反協議，則會酌情考慮家長的退款要求，但不能因家長不願繼續上課而要退款。此外，他承認的確存在教師欠薪問題，亦有部分教師經已辭職，指公司正尋求方法解決處理，並將招聘新的人手。