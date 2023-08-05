政Whats噏：政黨黨慶議員高歌贈慶　更拍片大玩遊戲撐場

新民黨今日（5日）舉行12周年黨慶，唔少政商界人士齊黎撐場。一輪致辭、切餅與祝酒儀式過後，自然少不了表演環節，有議員高歌一曲以娛賓客，又有官員拍住議員大玩遊戲，有官員不善表演，感到些許尷尬，不過都非常畀面唱咗生日歌賀黨慶。

葉太致辭時提到該黨一向重視培養年輕政治人才，而今年嘅客串司儀正正係黨友廖添誠同傅曉琳，依家分別擔任創新科技及工業局與勞工及福利局嘅政治助理，真係人才濟濟，不過戲份就似乎少咗啲，只係短暫嘅幾分鐘過場咋！而有「歌王」之稱嘅立法會議員何敬康就更現場獻唱歌曲，為大家助興，博得場下陣陣掌聲。

而拍片慶祝一向係該黨傳統，今年就邀請到律政司副司長張國鈞與容海恩玩「飛行棋」遊戲，其間張國鈞擲到「動作題」被要求唱生日歌，雖然顯得有啲怕醜，不過都要尊重遊戲規則，最後接過咪與容海恩一齊歡唱慶賀。

至於議員陳家珮就與民政及青年事務局麥美娟分別組隊，玩「大電視」遊戲，即1位隊友利用動作或口述提示，2位隊友負責估，規定口述唔可以包含答案中任何一個字。局長上場時揚言會超過陳家珮隊伍，否則「好失禮」，但估唔到出師不利，答第一條題「區議員」時隊友就甩轆，口快快講咗「區」字，違反遊戲規則，其後麥美娟又再重蹈覆轍，估「自薦計劃」4字時，卻自己講咗「計劃」2字，不過最後都係打和收尾！