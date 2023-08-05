兩男子疑打尖口角　巴士車長制止「大家都唔好嘈」

大熱天時人都燥啲，如果搭巴士遇着打尖友，更容易爆衝突。事緣今日(5日)網上流傳一段影片，只見兩男子在一輛前往摩士公園游泳池的九巴車廂內嗌交，一名後生被指打尖，疑被另一阿叔推撞，期間二人嘈到不可開交，更互相手指指，所幸車長及時挺身而出處理紛爭，避免衝突升級，獲網民稱讚「車長好嘢」。

根據社交平台Facebook群組「HK小城故事多」的片段所見，九巴下層車廂一名白T恤後生對着另一名粉衫阿叔喝問「你係咪推我啊？」惟對方卻否認，該後生隨即表示「有閉路電視」並表明若查到屬實將報案處理，阿叔亦無懼稱「報啊」。二人聲浪引來車長注意，並出聲詢問二人是否有拗撬需解決，阿叔則指該後生打尖更聲稱要報案，車長則表示可讓二人解決。

惟當阿叔轉身便道「隨你啦，你要報(案)咪報囉」，更步近後生跟前幾乎面貼面，其時被指打尖的男子稱「話你聽啊」，阿叔亦配合地詢問「咩X嘢啊」，後生繼續道「你唔好推我啊」待對方回應「你唔好指我啊」，男子繼續稱「你可以出聲，(但)你唔好推我」。此番情景就如同港產片《流氓師表》中，主角在學校門口與訓導主任因食煙問題引起的唇槍舌劍。

車長眼見二人拗撬段時間未能解決，便再度出聲制止「我唔係話邊個啱邊個錯，但嘈到其他人，其他人都趕時間」，其後阿叔則表示無意報案，但指後生「唔收聲」，車長於是要求「大家都唔好嘈」、「唔好阻住大家時間啫」，被指打尖的男子亦點頭同意並走向巴士上層，而阿叔則在下層座位坐低，但疑仍深深不忿，在片尾爆粗「X你老母，你打尖」。而網民則稱讚「車長好嘢成功阻止兩個傻嘅(唔)洗阻住成車人」。