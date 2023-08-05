布氏幼鯨或被光燈吸引遭船撞　保育團體倡修例劃禁船區

本港西貢水域日前發現鯨魚屍體，解剖工作仍然進行中。有社交平台群組前日(3日)就揭發鯨屍浮現的水域，前一晚就有大量漁船出沒，懷疑違規開捕魚燈作業，更質疑鯨魚或被漁船所傷。香港海豚保育學會主席鄭家泰表示，鯨魚被光燈吸引而遭船撞到是有此可能，但暫未能肯定；認為現時修例最為急切，擴大海岸保護區及海岸公園，並劃出禁船區。

鄭家泰在網台節目指出，多個關注海洋環境團體已留意漁船晚上使用光燈作業問題1至2個月，據指這類情況在香港整個海面已維持1至2年。他續指，使用光燈的漁船最基本會影響鯨魚的作息，但對於驗屍報告能否發現鯨魚是否被船撞到，又或是哪種船撞到，不抱太高希望，因以傷口判斷有困難；若鯨魚身上有被漁網卡到的痕跡則會比較直接。

現時野生動物保護條例難以舉證，阻嚇力不足，而海岸公園範圍劃得十分零碎，使船隻可以通過區域之間的範圍，對海洋生物仍然構成威脅。因此，鄭建議政府應該將觀豚活動守則立法，擴大海岸保護區及海岸公園，並且參考深圳做法，一旦有鯨豚出沒，就劃出禁船區。同時，他認為，當局要由宣傳教育入手，提高市民保育意識，因只要有一小撮人保育意識不足，已經可以對海洋生物造成傷害。