西隧今早實施「易通行」有臨時交通安排　西九龍公路收緊車速限制

西區海底隧道今日(6日)早上5時實施「易通行」，周六(5日)晚上10時起至翌日凌晨4時將有臨時交通安排；而西九龍公路往港島方向將收緊車速限制，從海盈邨起時速將由每小時100公里減至70公里；至近奧海城一期及其後路段，則減至每小時50公里。及後西隧將封閉1小時至凌晨5時重開，期間兩條通宵巴士線N962、N969，需改經紅隧行駛。運輸署表示，現時西隧往港島方向共10條行車線，往九龍方向則有11條，「易通行」實施後，往港島及九龍方向行車線將分別減至5條及4條。

另外，東隧將於本月27日清晨5時起實施「易通行」，相關臨時交通安排及隧道費代用券一次性特別退款安排將另行公布。

「三隧分流」方案今年6月底通過，首階段「633」固定收費方案於上周三（2日）調整收費，西隧私家車收費將由75元減至60元；紅隧、東隧則分別加10元及5元，劃一收30元。根據當局早前公布，三條過海隧道最快今年內引入「不同時段不同收費」，屆時繁忙時段即早上7時半至10時15分，及下午4時半至7時，私家車收費為「644」，即西隧維持60元，紅隧、東隧加至40元；非繁忙時段即晚上7時至翌日早上7時半，三隧劃一降至20元。