東方日報A1：216億公帑使清光　西九乾塘

西九文化區管理局預告，到2025年3月便會耗盡政府於2008年的216億元撥款，但未打算尋求政府注資，擬建酒店和住宅、發債等方法令收入增加。面對西九乾塘，有學者直言，即使撲水起住宅和酒店，但因樓價跌，遊客少，亦回天乏術。

香港故宮文化博物館下月尾開始增加門票價格，成人增10元，長者和學生等人增加5元。局方解釋，西九在展覽、保險、運輸費和營運成本增加，而且兩年後或用盡政府的撥款後，將需想辦法開源，維持營運。當局表示，明白政府在醫療和房屋等公共財政開支龐大和解決社會問題存在更大迫切性，不需向港府爭取更多財政撥款，而且董事局傾向不尋求政府注資，所以西九營運需「靠自己」。

若物業發展可帶動局方持續的收益時，則不成問題；目前需考慮解決短期和中期財政問題，或以借貸、獲贊助和籌款支撐。長遠而言，局方稱會與政府討論改變土地比例，或建設更多酒店或住宅，也考慮發行債券，對整個本地文化界也有影響。

另外，M+博物館在2021年開放後，部分人士關心部分政治敏感的藝術品展出的問題；局方澄清，有部分人指M+不會展出有政治爭議的展品，禁止展覽，事實上無此事，局方尊重作者制訂的想法。局方又認為，訪客最愛M+的高質素展品，政治因素並非他們的考慮，強調須保障創作和表達自由，才能使文藝發展蓬勃。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強對未來西九規劃的可持續性不太樂觀，因西九本身吸引力不算極大，除非有重要和極具出色的藝術家於M+展出其作品，或對故宮歷史文化極具吸引力，否則不少遊客基本上只到訪一次後，則無意再次參觀，西九可能最終淪為「大白象」建築，變相為無底深潭。

他又稱，西九並非位於偏遠地區，若再在高價地段建設酒店，建築成本也推高整體入住費用。陳提到，酒店費用或許會較為昂貴，除附近有博物館等設施外，無其他特別配套，而且尖沙咀也存在其他不少靠近購物旺區等多配套的酒店與其競爭，對酒店入住率不太樂觀，或許出現蝕本問題。

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