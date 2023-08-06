請外勞小巴司機成本較高　首輪申請反應冷淡業界稱或需申加價

港府推出的「行業輸入勞工計劃」，批准輸入最多兩萬名外勞，當中小巴及客車司機共佔1,700個名額，第一輪申請明(7日)截止。有小巴商會指，業界普遍持觀望態度，估計首輪反應冷淡，又指政府的規定下，聘請外勞成本比本地司機更高，可能要向政府申請加價。跨境巴士業界亦指，聘請外勞成本高，但人手短缺下仍然要遞交申請，預計會申請200至300個外勞配額。

公共小型巴士總商會主席凌志強今日(6日)在電台節目指，商會會員旗下的十幾條專綫小巴路線，現時欠缺超過100個司機人手，首輪合共申請輸入10多名司機。他解釋，外勞到港後要時間考小巴牌，但兩地分左軚右軚，運作有不同，一旦司機考牌「肥佬」，他認為政府要設快期，讓司機重考，否則，司機如要等1年，僱主就要招呼他們食宿1年，因為僱主都要「計數」，所以大家仍然持觀望態度。

的士小巴商總會理事長周國強則估計，整個小巴業界首輪只遞交約200個申請，遠少於當局提供的配額，反應相對冷淡。他解釋，外勞小巴司機月薪最少1.43萬港元，計劃下小巴公司要提供住宿，平均一人最少2,000港元開支，在「先聘請後考牌」下，2年合約涵蓋3至4個月考牌和培訓時間，攤勻合約期內外勞服務約20個月，每月成本逾2萬港元，將令外勞比本地司機人工更高，認為小巴亦相應必定要向政府申請加價。

永東直巴副總經理蔡順基指，他的公司會申請約100個外勞名額，預計單計跨境巴士行業，會有200至300個申請，佔客車司機配額約三分一。他指即使整體成本高過聘請本地勞工，在行業至少缺乏500個司機下，部分跨境路線未能復辦，別無選擇下，都需要輸入外勞。