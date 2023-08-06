助邊緣發展問題兒童計劃恒常化　下月起擴至900間幼園

社會福利署的幼稚園/幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃，服務對象為6歲以下正輪候兒童體能智力測驗中心評估、經評估為有邊緣成長發展問題、只有單一殘疾但未合資格申請資助學前康復服務，或在學習、社交、行為、情緒等範疇有特別需要的兒童。由於計劃反應正面，政府已於2023/24年度的財政預算案預留恒常撥款，下月起把計劃恒常化，由目前在約80間幼稚園或幼稚園暨幼兒中心推行，擴展到接近900間，惠及更多需要協助的兒童。

截至今年6月，計劃已為3,924名目標兒童提供支援服務，並為教職員及家長提供超過5萬節評估、諮詢、訓練和輔導。服務由6間非政府機構的隊伍負責，為相關教師和幼兒工作員提供訓練及建議，並協助他們識別有特別需要的兒童，從而調整教學方式，以及提供早期介入服務。計劃也為家長提供支援，協助建立正面態度及有效的育兒技巧。社署委託的顧問團隊收集數據分析後指出，約7成參與顧問評估研究的兒童接受早期介入服務後，在認知、語言、社交、小肌肉、大肌肉、自理能力等發展範疇有所進步，而家長也反應正面。

市民楊太的兒子在幼稚園低班上學期時仍不願說話，理解能力很弱，評估指他較正常小朋友發展遲緩一年半，為此深感憂慮，幸好遇上上述服務試驗計劃。楊太指有關服務對兒子很有幫助，不但說話多了，理解能力有很大提升，與其他同學的關係也改善不少，自信心大大增加。負責就服務向相關教職員提供建議的教育心理學家鄭光言說，重點是因應對象的發展情況，為他們設計最合適的學習方法，指：「當學童心思散漫，或不懂得專注於課堂，我們會跟特殊幼兒工作員或班主任討論調整教學節奏，或主動邀請學童參與其中，以提升他們的參與度。如若在分組活動時發現部分學童較遲緩，則製作視覺提示的活動設計表，提高他們參與活動的流暢度。」